«Солевая» наркомания пришла в Крым с Россией – общественница

«Солевая наркомания» пришла в Крым с Россией. Об этом в коммнетарии Крым.Реалии рассказала секретарь общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галина Ломакина.

По словам общественницы, практически в каждом городе Крыма можно обнаружить штампы, свидетельствующие о нахождении рядом спрятанной закладки с наркотической солью.

«Этих штампов полно кругом, в частности – по Феодосии, и на каждом из них – адрес сайта, где можно приобрести эту дрянь. Молодежь говорит, что появились они с приходом России в Крым, раньше у нас этой беды не было. Те, кто постарше, и уже успели к этому времени сформироваться, понимают всю степень опасности, а подростки лет 13-14 представляют особую группу риска. Им хочется драйва и экстрима, и они не думают, что платить за эту мимолетную эйфорию придется ценой жизни, так как употребление этой отравы вызывает стопроцентное привыкание», – комментирует ситуацию Галина Ломакина.

По информации общественницы, Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» добивается активизации борьбы российских властей Крыма с распространением солевой наркомании.

«Будем информировать правоохранительные органы, министерство образования с призывом объединиться против этой беды. И еще обратимся в Роскомнадзор, чтобы заблокировали сайты, которые указаны на этих штампах, где можно приобрести это зелье», – отмечает общественница.

Ранее Крым.Реалии сообщали, что в крымских городах на стенах домов, заборах, воротах все чаще можно увидеть нанесенные через трафарет зеленой и синей краской слова «соль» и адрес интернет-сайта под ним –так называемые закладки для «солевых» наркоманов.