Супруга Чийгоза: приезд украинского омбудсмена в Крым – положительный факт

Супруга заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза – Эльмира Аблялимова, оценивает встречу украинского омбудсмена с политзаключенным как «нужную и своевременную». Об этом Аблялимова рассказала в комментарии Крым.Реалии.

«Встреча произошла в одном из следственных кабинетов. Она проходила достаточно в спокойном русле. Ахтем раскрыл вопросы, связанные с делом «26 февраля», с продолжающимися репрессиями в Крыму относительно крымских татар, обысками и арестами. Также, была затронута тема давления на адвоката в связи с тем, что против него ведется доследственная проверка прокуратурой Крыма. Мы считаем, что это очень нужная и своевременная встреча. На сегодняшний день – это первый приезд украинского омбудсмена в Крым», – сообщила она.

Аблялимова добавила, что Чийгоз также просил индивидуальной беседы с украинским омбудсменом, но ему отказали.

«На встрече присутствовал Ахтем, я, Полозов, два уполномоченных по правам человека Украины и России, а также представители следственного изолятора и, видимо, представители прокуратуры Крыма. Ахтем попросил приватной беседы с уполномоченным по правам человека Украины, но ему разрешили ее только в присутствии двух уполномоченных», – рассказала Аблялимова.

Всего, по словам супруги Чийгоза, встреча и частная беседа продолжалась около получаса.

Накануне стало известно, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская договорилась российским омбудсменом Татьяной Москальковой об организации посещений ими некоторых осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Крыма и материковой Украины.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.