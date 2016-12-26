Активисты разместили в Херсоне антироссийский билборд

В Херсоне по Николаевской трассе украинские активисты разместили новый антироссийский билборд. На этот раз персонажей с российской символикой отсылают «за поребрик».

«Идея стара как мир – оккупанты, убирайтесь вон с украинской земли», – прокомментировал Крым.Реалии активист группы Антон Ходза.

Иллюстратор Виталий Сичкарчук, который выступил автором художественного воплощения послания, использовал образы из компьютерной игры.

«Обыграна идея ПакМана. ПакМан против призраков, здесь можно развить мысли о «призраках коммунизма» и так далее...В тексте конкретно я обыграл интернет мем», – пояснил автор рисунка.

Активисты сообщили, что пока установлен один борд, через неделю в Херсоне появятся и другие носители с посланием.

В начале декабря эти же активисты, при поддержке городского головы Херсона, разместили на рекламных носителях послания с изображением президента России. Прошлое послание имело целью «напомнить, кто для нас враг» и показать поклонникам Владимира Путина, что «их кумира здесь не боятся».

В сентябре этого года в Херсоне на выезде из города в направлении аннексированного Россией Крыма, а также на вокзале и по городу появились билборды с обращением к украинцам, которые едут в Крым: «Украинский отдыхающий! Едешь в Крым? Все фотографируй и запоминай там: военную технику, базы, радары».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».