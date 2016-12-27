Москалькова посетила военных из Крыма в Николаевском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетила в Николаевском СИЗО двух задержанных военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС.

«Буквально мы только что вышли из СИЗО города Николаев (Украина), где посетили двоих военнослужащих, которые были похищены на границе России и Украины со стороны Крыма и находятся в СИЗО. На принципах взаимности мы провели с Лутковской мониторинговый визит, она посетила в Симферополе СИЗО с тремя подсудимыми, а я только что посетила в Николаеве (Александра) Баранова и (Максима) Одинцова», – сказала Москалькова.

Российский омбудсмен сообщила, что наиболее сложным юридическим вопросом в деле Одинцова и Баранова является вопрос об их гражданстве.

«Самый сложный вопрос в том, что Одинцов и Баранов заявили об исключении их из гражданства Украины, написали соответствующие обращения в адрес президента (Украины), сдали паспорта, командование эти документы передало в ФМС. Однако поскольку нет указа президента, Украина считает их гражданами Украины, они же считают себя гражданами России, поскольку получили гражданство в установленном порядке», – добавила Москалькова.

Служба безопасности Украины сообщала, что Одинцова и Баранова задержали 20 ноября на административной границе с аннексированным Крымом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине. Суд принял решение об их аресте на два месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

В то же время Министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 26 декабря встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и фигурантами «дела 26 февраля» Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.



