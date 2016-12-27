В Севастополе выделили около 15 млн рублей на предпроектные работы по водоснабжению – СМИ

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя 27 декабря выделило средства из резервного фонда на финансирование предпроектных мероприятий, направленных на улучшение водообеспечения города, сообщает Крыминформ.

«Прошу выделить 14 млн 775 тысяч рублей на оплату аванса в размере 25% на разработку технико-экономического обоснования мероприятий. Со всеми согласовано, прошу поддержать», – сказал подконтрольный Кремлю и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов.

При этом он уточнил, что конкретно речь идет о мероприятиях «по переброске вод реки Коккозка».

«Технико-экономическое обоснование необходимо для того, чтобы посмотреть целесообразность этого проекта, возможность поиска альтернативных источников водоснабжения», – пояснил Чибисов.

В проекте городского бюджета на 2017 год запланировано выделение 224 млн 960 тысяч рублей по статье «Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из реки Кокозка в Чернореченское водохранилище, Севастополя». Источником финансирования данной статьи расходов назван российский бюджет.

Необходимость создания буферного водохранилища и обеспечения Севастополя дополнительным источником воды за счет переброски части стока реки Коккозка связаны с массовым переселением в город россиян. Как ожидается, к 2030 году население Севастополя должно вырасти за счет миграции на 47% по сравнению с 2014 годом.

Жители Бахчисарайского района и крымские экологи опасаются, что реализация этого проекта может привести к экологической катастрофе в долине реки Бельбек, притоком которой является Коккозка. Ранее сообщалось, что крымские власти добились его отмены.