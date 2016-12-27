Сроки запуска крымских ТЭС перенесли из-за задержек с поставкой турбин – СМИ

Дочернее предприятие «Ростеха» – компания «Технопромэкспорт» планирует достроить тепловые электростанции в Крыму к середине 2018 года из-за задержек с поставкой турбин. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

«У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с поставкой турбин», – сказал Чемезов.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с поставщиками по покупке оборудования для генерации для строительства ТЭС в Крыму.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».