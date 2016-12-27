Замминистра здравоохранения: грипп и простуду лечить таблетками бесполезно

В мировой медицинской практике врачи не назначают «тонны» препаратов, поскольку считают такое лечение неэффективным. Об этом 27 декабря в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил заместитель министра охраны здоровья Украины Александр Линчевский.

«Они (медицинские препараты – КР) не эффективны, это скорее фармбизнес, а не медицина. Все эти противовирусные, так называемые, все эти иммуномодуляторы, так называемые, все сиропы от кашля – не эффективны. Пациенты которые их принимают, и которые их не принимают – выздоравливают одинаково быстро», – подчеркнул он.

По мнению заместителя министра, чаще всего люди заражаются вследствие несоблюдения элементарных правил гигиены, например из-за немытых рук.

«Мытье рук очень важно, как бы это комически не звучало. Да, замминистра вам говорит: «мойте руки так часто, как это возможно», – подчеркнул он.

Александр Линчевский считает комфорт и заботу обладающими такими же лечебными свойствами, как и таблетки. Также он дал несколько советов родителям заболевших детей.

«Обратиться к врачу, обеспечить максимальный комфорт, проветривание помещения, влажную уборку, адекватный питьевой режим – пить столько, сколько хочешь... Сбивать температуру, раскрывать ребенка, не мучить ребенка банками, горчичниками, укутыванием, дыханием над картошкой и другим шаманством. Ребенку должно быть комфортно», – сказал он. По мнению Линчевского, единственными эффективными средствами против высокой температуры являются парацетамол и ибупрофен.



Эпидемиологический порог острых респираторных вирусных заболеваний в целом по Крыму превышен на 15% в связи с резким снижением температуры воздуха. Об этом 20 декабря сообщила подконтрольная Кремлю главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

В частности, по словам Пеньковской, эпидпорог превышен в трех регионах Крыма: Керчи, Ленинском и Советском районах.

Она сообщила, что зарегистрировано уже 156 заболевших гриппом, у которых лабораторно подтвержден грипп штамма А Н3N2 (гонконгский вирус), который и прогнозировался в этом году.