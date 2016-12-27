В зоне АТО умер крымский татарин – боец «Айдара»

В зоне АТО 26 декабря от сердечного приступа умер крымский татарин, боец батальйона «Айдар» Руслан Муждабаев. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.

«Ушел из жизни еще один мусульманин, который на войне защищал Украину – Руслан Ильясович Муждабаев. Его сердце остановилось сегодня прямо на передовой. Он прошел путь от Майдана до войны, где был в составе батальона Айдар, и умер на передовой защищая Украину. Он всегда мечтал об освобождении Крыма, и возвращения на свою родную землю», – написал Исмагилов.

Муждабаев будет похоронен на киевском кладбище «Северное».