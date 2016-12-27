Нацрада выдала лицензии четырем радиостанциям для вещания на Крым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.

«Лицензии получили четыре частоты. Первая – общественное вещание, Украинское радио (НТКУ), вторая – местная херсонская радиостанция, третья – крымскотатарское радио «Meydan», четвертая – «Радио крымских громад», – рассказал Костинский.

Он отметил, что несмотря на аннексию полуострова, крымское медиапространство в этом году получило две новые эфирные станции и «это большое достижение».

«Этот конкурс показательный, потому что по итогам прошлого конкурса, который мы проводили на Херсонщине, где разыгрывалось пять частот, появилась новая крымская радиостанция «Хаят», по итогам этого конкурса появилось «Радио крымских громад», – подвел итог Костинский.

Партнеры Радио Крым.Реалии – общественная организация «Радио крымских громад» получили лицензию для радиовещания в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию аннексированного Крыма.

По словам члена Нацсовета, уже в январе вышка для трансляции на Крым может начать свою работу.

2 декабря на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки – 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.