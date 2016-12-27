Ислямов: госфинансирование поступило на счета ATR

Собственник крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов 27 декабря сообщил Крым.Реалии, что средства из госбюджета Украины уже поступили на счета телеканала.

«Мы начинаем получать финансирование (на счет телеканала – КР). До конца года закупим недостающее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник», – рассказал Ислямов.

Ранее собственник крымскотатарского телеканала выражал сомнение в том, что до конца 2016 года удасться получить и освоить выделенное госфинансирование.

Кабинет министров Украины согласовал выделение средств на финансирование крымскотатарского телеканала ATR. Соответствующее решение было принято на заседании 7 декабря. В четверг 17 ноября Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект о разрешении Кабинету министров Украины направлять средства, предусмотренные в государственном бюджете на финансирование телерадиокомпаний Автономной Республики Крым и Севастополя.

Народный депутат Украины Рефат Чубаров во время выступления в Верховной Раде заявил, что речь идет о финансовой поддержке в размере 35-36 миллионов гривен.

С 1 апреля 2015 года крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Позднее телеканал возобновил вещание с материковой части Украины.