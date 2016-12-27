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Ислямов: госфинансирование поступило на счета ATR

Собственник телеканала ATR Ленур Ислямов у себя в кабинете, Киев, 3 ноября 2016 года

Собственник телеканала ATR Ленур Ислямов у себя в кабинете, Киев, 3 ноября 2016 года

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Собственник крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов 27 декабря сообщил Крым.Реалии, что средства из госбюджета Украины уже поступили на счета телеканала.

«Мы начинаем получать финансирование (на счет телеканала – КР). До конца года закупим недостающее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник», – рассказал Ислямов.

Ранее собственник крымскотатарского телеканала выражал сомнение в том, что до конца 2016 года удасться получить и освоить выделенное госфинансирование.

Кабинет министров Украины согласовал выделение средств на финансирование крымскотатарского телеканала ATR. Соответствующее решение было принято на заседании 7 декабря. В четверг 17 ноября Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект о разрешении Кабинету министров Украины направлять средства, предусмотренные в государственном бюджете на финансирование телерадиокомпаний Автономной Республики Крым и Севастополя.

Народный депутат Украины Рефат Чубаров во время выступления в Верховной Раде заявил, что речь идет о финансовой поддержке в размере 35-36 миллионов гривен.

С 1 апреля 2015 года крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Позднее телеканал возобновил вещание с материковой части Украины.

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