МИД России назвал убийство посла Карлова следствием «антироссийской пропаганды»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называет убийство российского посла Андрея Карлова результатом «антироссийской пропаганды» Запада.

«Это целенаправленная антироссийская пропаганда, она велась долго, она велась на всех уровнях, она закончилась убийством российского посла. Она на совести тех людей, которые участвовали в этой пропаганде», – заявила Захарова 27 декабря.

«В течение года нас запугивали не террористы, а цивилизованные наши коллеги, или дипломаты, которые являются официальными лицами различных государств», – отметила Мария Захарова.

19 декабря 22-летний полицейский из отряда спецназначения Мевлют Мерт Алтинташ застрелил на фотовыставке в столице Турции Анкаре посла России Андрея Карлова. Алтинташ назвал свои действия местью за действия России в Сирии.

Нападавший был убит во время спецоперации полиции. Следственный комитет России квалифицировал убийство посла как «акт международного терроризма».