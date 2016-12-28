«Крымэнерго» предупредило о плановых отключениях света в январе

В «Крымэнерго» предупредили жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в январе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что специалисты будут вести плановый ремонт оборудования.

«В различных районах Крыма, в разные дни в промежутке с 8:00 до 17:00 возможны отключения света согласно утвержденным графикам», – отметили в пресс-службе.

Накануне в «Крымэнерго» сообщали о дефиците электроэнергии на полуострове в связи с похолоданиями.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.