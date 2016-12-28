СБУ запретила российскому реперу въезд в Украину – Парасюк

Служба безопастности Украины на три года запретила въезд на территорию страны российскому реперу L'One (настоящее имя Горозия Ливан Эмзарович – КР) за незаконное посещение и выступление в аннексированном Крыму. Соответствующее решение СБУ опубликовал депутат Верховной Рады Владимир Парасюк на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что депутатский запрос был подан Парасюком 18 ноября 2016 года.

«Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым», – говорится в сообщении депутата.

В октябре СБУ на пять лет запретили въезд российской певице украинского происхождения Наташе Королевой.