На заседании суда Ахтем Чийгоз выразил недоверие прокурору

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 28 декабря зампредседатель Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил отвод прокурору Анастасии Супряге за «откровенную тенденциозность и нежелание видеть очевидные вещи», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Это произошло после того, как в суде во время просмотра фотографий был представлен снимок, на котором сторонники пророссийского митинга вырывают крымскотатарский флаг из рук участника митинга за единство Украины. Обвинитель заявила, что на этом снимке она не видит ничего показательного и «уж тем более того, что пророссийские участники применяют силу, провоцируя оппонентов».

После этого Ахтем Чийгоз заявил ей отвод. Его поддержал один из адвокатов Александр Лесовой, который отметил, что прокурор «постоянно поддерживает позицию обвинения не фактами, а своими предположениями».

Другой адвокат задержанного Николай Полозов, высказал предположение, что в своих действиях «обвинитель руководствуется шовинистическими мотивами, а также рассчитывает на служебное повышение и в этой связи проявляет тенденциозность».

Коллегия судей после непродолжительного совещания отвод прокурора не удовлетворила.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.