Визит украинского омбудсмена в Крым стал более реальным после задержания военных на Чонгаре – Чаплыга

Задержание на админгранице бывших украинских веоннослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, изменивших присяге и перешедших служить в армию России, помогло ускорить встречу омбудсменов России и Украины. Об этом в утреннем эфире Радио Крым. Реалии сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

«Задержание этих двоих товарищей на админгранице с Крымом, которые сейчас находятся в Николаевском СИЗО, наверное и стало той точкой, которая позволила реализовать первый совместный визит двух омбудсменов, начиная с Симферополя мы продолжили его в Николаеве...Когда появилась информация о том, что Татьяна Николаевна (Москалькова – КР) хотела бы проведать в Николаевском СИЗО этих двух товарищей, мы сразу выступили с предложением, а почему бы не вернуться к исходной точке с которой мы начали», – сказал он.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетила в Николаевском СИЗО двух задержанных бывших украинских военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова. Их задержали 20 ноября на административной границе с аннексированным Крымом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине. Суд принял решение об аресте Одинцова и Баранова на два месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 26 декабря встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и фигурантами «дела 26 февраля» Али Асановым и Мустафой Дегерменджи