За критику Путина в соцсетях жителя Казахстана осудили на 3 года

Суд в Казахстане приговорил к трем годам колонии предпринимателя Саната Досова за критику президента России Владимира Путина в Фейсбуке.

Суд в Актобе 27 декабря признал Досова виновным в «разжигании социальной розни» из-за сообщений в Фейсбуке, которые мужчина публиковал с июля 2014 по март 2016 года.

Адвокат Досова заявил, что будет обжаловать решение суда.

Как заявляет прокуратура, 46-летний Досов нарушал закон тем, что писал в соцсетях о том, что Путин разрушает Россию, критикуя его социальную политику и осуждая агрессию Москвы в Украине.

Как сообщает Радіо Свобода, Досов признал вину и просил суд не лишать его свободы, поскольку он имеет на иждивении шесть детей, четверо из которых – несовершеннолетние.