Россия обещает США ответные шаги в случае новых санкций

Россия обещает США предпринять ответные шаги в случае введения новых экономических санкций против Москвы. Об этом 28 декабря заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне в среду Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Москва и президент России Владимир Путин наткнутся на усиление санкции за кибератаки во время президентской кампании в США, за которыми, вероятно, стоит Россия.

Во время пребывания в Латвии Грэм заявил, что Конгресс будет расследовать обвинения о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

«Поддерживаемые обеими партиями санкции Конгресса ударят сильно по России, особенно по Путину», – сказал Грэм.

Линдси Грэм не уточнил, о каких конкретно санкциях может идти речь.

В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.