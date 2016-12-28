Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны. Так к концу 2016 года россиян больше всего волнуют низкие зарплаты (18% в декабре – против 13% в январе), экономика в целом (18% – против 23%), здравоохранение (17% – против 7%), показали данные опроса.

«Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе сего года эту проблему отмечали 20%, в декабре – 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%). Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше – экономика (24%) здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%). Топ-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%)», – отмечают специалисты центра.

При этом каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%). А вот значимость внешней политики, по наблюдению российских статистиков, за последние годы снизилась: в конце 2014 и 2015 годов ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го – отметили 4%россиян.

«В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением ее доступности», – публикует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 10-11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 Федеральных округах России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек.