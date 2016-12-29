Дамбу на Северо-Крымском канале достроить в 2016 году не успеют – Госагентство водных ресурсов Украины

Строительство дамбы на Северо-Крымском канале планируют завершить в 2017 году. До конца текущего этого сделать не успеют из-за погодных условий и финансирования. Об этом заявила председатель Госагентства водных ресурсов Украины Ирина Овчаренко во время совещания в областной государственной администрации, приводит информацию «Херсонские вести» 28 декабря.

«Но до следующего поливного сезона сооружение будет готово. Поэтому вопрос орошения Чаплинского и Каланчакского районов будет решен в любом случае», – отметила Ирина Овчаренко.

После российской аннексии Крыма со стороны Херсонской области подачу воды на территорию полуострова перекрыли, так была построена временная дамба из мешков с песком. Власти Украины запланировали строительство капитальной дамбы, она позволит контролировать уровень воды в канале и обеспечить орошением дополнительно 7 тыс гектаров в приграничных с Крымом районах.

Северо-Крымский канал, построенный в 1960-е годы, снабжал водой из Днепра засушливые районы Крыма. Около 80 процентов воды использовалось для нужд сельского хозяйства (из них более половины – для выращивания риса в засушливых степях Северного Крыма), остальные 20 процентов шли в водохранилища для обеспечения питьевой водой населения. Поступающая через канал вода обеспечивала 80–85 процентов потребностей Крыма. После аннексии полуострова Россией весной 2014 года власти Украины приняли решение перекрыть водную артерию. Сначала поставки воды через канал были сокращены, а в мае 2014 года канал был перекрыт.