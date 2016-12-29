Школьные учебники с событиями «Крымской весны» продолжили политику воспитания детей в Крыму – активист

Крымским школьникам уже несколько лет представляют российскую версию событий 2014 года, теперь к воспитанию добавятся учебники с российским изложением событий «Крымской весны». Об этом в утреннем эфире Радио Крым. Реалии рассказал активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин, комментируя инициативу «Общественной палаты Крыма» включить «Крымскую весну» в российские школьные учебники.

По словам активиста, в первых учебниках, поступивших на полуостров из соседней России летом 2014 года, аннексии были посвящены несколько строк, а затем в крымских школах начались «разъяснительные мероприятия».

«Это было прямое указание министерства образования администрациям школ. В каждой школе проводились разъяснительные линейки, разъяснительные беседы, классные часы на которых объясняли, что Крым теперь стал как бы Россией, и все мы теперь стали как бы россиянами», – сказал Кузьмин.

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Накануне министерство образования и науки России поддержало идею Общественной палаты Крыма о включении во всероссийские школьные учебники информации о «крымской весне». В Крыму создана рабочая группа, в которую вошли ученые, учителя истории, директора школ, представители Общественной палаты. В январе в российском минобразования обсудят вопросы включения в учебники раздела о «возвращении Крыма в состав России».