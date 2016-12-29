Правозащитники потребовали у России освободить депортированного крымчанина Халилова

Правозащитная организация «Крымскотатарский Ресурсный Центр» потребовала от властей России освободить депортированного крымчанина Недима Халилова из мест лишения свободы и обеспечить соблюдение прав на жизнь и медицинскую помощь. Об этом 29 декабря говорится в заявлении «Крымскотатарского ресурсного центра» в Фейсбуке.

Правозащитники утверждают, что утром 29 декабря Недима Халилова начали перемещать в другой лагерь – в Гулькевичи. В «Крымскотатарском ресурстном центре» заявляют, что «этап длиною в 600 километров крымчанин может не выдержать».

«Правозащитная организация «Крымскотатарский Ресурсный Центр» требует от властей России: освободить Недима Халилова из мест несвободы, обеспечить соблюдение прав Халилова на жизнь, медицинскую помощь, правосубъектность, свободу, компенсировать ему нанесенный неправомерными и неправосудными действиями властей России ущерб», – говорится в сообщении.

Правозащитники также призвали ООН и международные правозащитные структуры констатировать нарушения со стороны России касательно Недима Халилова.

Накануне сообщалось, что депортированного крымского активиста Недима Халилова, который больше месяца назад объявил голодовку в фильтрационном спецприемнике в Краснодарском крае, собираются госпитализировать. Российские правозащитники рассказали, что Халилов похудел на 20 килограмм.

Халилов ранее написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. Сейчас Халилов находится в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.