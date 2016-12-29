МИД Украины требует от России освобождения политзаключенных, осужденных и захваченных в оккупации

МИД Украины выразило Москве протест из-за задержания и нарушения прав украинцев в России, оккупированном Крыму и в руках поддерживаемых Кремлем сепаратистов на Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД в четверг 29 декабря.

«Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины ... Хотя и в Украину вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Как заявили украинские дипломаты, Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных.

В МИД отметили, что Украина требует от России немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а государства-члены ООН – принять шаги для усиления давления на Россию.

МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.