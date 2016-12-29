Депортированного крымчанина Халилова этапируют в Ростовскую область

Депортированного крымчанина Недима Халилова утром 29 декабря начали этапировать в фильтрационный лагерь в Ростовской области. Об этом Крым.Реалии рассказал друг Халилова Айдер Исмаилов.

«Недим Халилов в 7 часов утра позвонил мне и сказал, что его перевозят в лагерь в поселке Гулькевичи Ростовской области. Насколько я понял, это территория кирпичного завода. Ему дали час на сборы. После этого связь оборвалась. Сейчас мы пытаемся связаться с адвокатом для выяснения всех подробностей», – сказал Исмалилов.

В «Крымскотатарском ресурсном центре» считают, что «этап длиною в 600 километров, в количестве 150 человек он может не выдержать, а если останется жить, то его здоровью будут нанесены необратимые увечья».

В середине декабря сообщалось, что депортированного крымского активиста Недима Халилова, который больше месяца назад объявил голодовку в фильтрационном спецприемнике в Краснодарском крае, собираются госпитализировать.

Депортированный крымский активист Недим Халилов написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. До 29 декабря Халилов находился в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.