На Керченской переправе сообщают о столкновении двух паромов

На Керченской паромной переправе, в порту «Кавказ», столкнулись два парома. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«29 декабря в 8:20 в порту «Кавказ» железнодорожный паром «Анненков», выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом «Елена», в результате чего паром «Елена» получил незначительные повреждения», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что из-за непогоды Керченская паромная переправа может приостановить свою работу 29 и 30 декабря.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.