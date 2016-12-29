Еще одного фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» отправили на психиатрическую экспертизу

Фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Ремзи Меметова 29 декабря отправили на прохождение принудительной психиатрической экспертизы. Об этом Крым.Реалии рассказал сын задержанного Дилявер Меметов.

«Сегодня отца (Ремзи Меметова – КР) забрали в Симферопольскую психиатрическую больницу №1. Забрали потому, что следственные мероприятия предусматривают проведение следственной экспертизы. По факту экспертиза, которая длится не более двух часов, превратилась в принудительную госпитализацию сроком почти в месяц. Сейчас есть информация только о моем отце, об остальных членах «бахчисарайской четверки» пока сведений нет», – сказал сын задержанного.

Он добавил, что сейчас у Ремзи Меметова диагностировали артроз и гипертоническую болезнь второй степени.

«Из-за отсутствия лечения и медикаментов, эти болезни прогрессируют», – рассказал Дилявер Меметов.

По словам Меметова, по предыдущему опыту проведения психиатрических экспертиз над фигурантами «дела Хизб ут-Тахрир», врачи задавали вопросы, которые «никак не относятся к психиатрии, но в то же время, никаких показаний с задержанных не выбивали».

Дилявер Меметов заявил, что ни в какие организации они не обращались, потому что «это процедура принудительная, и никто от нее не денется».

«Изначально предусматривается сотрудничество со следствием. А о каком сотрудничестве может идти речь, если все обвиняемые не признают своей вины? А если они не хотят сотрудничать, значит, будут принудительно доставлены в психиатрическую больницу. Поэтому мы эти вопросы освещаем только в социальных сетях и с помощью журналистов», – пояснил Меметов.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Российское ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».