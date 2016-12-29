Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие к заключенным в тюрьмах и следственных изоляторах, сообщает Радио Свобода.

Сотрудники ФСИН смогут применять спецсредства к заключённым в случае угрозы насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника ведомства.

После внесения в Государственную думу законопроект подвергся критике со стороны правозащитников. Поправки были внесены во втором чтении после обнародования письма заключенного оппозиционного активиста Ильдара Дадина о пытках в сегежской колонии №7.

В частности, были исключены нормы, которые позволяли сотрудникам ФСИН применять спецсредства к заключенным, нарушающим режим содержания. Согласно закону, сотрудники ФСИН также не смогут стрелять по толпе людей, во избежание случайных жертв.

Документ был внесен правительством России в мае 2015 года, но прошел второе чтение только в декабре этого года. До принятия закона ФСИН был единственной структурой, в которой не регламентировалось применение спецсредств.