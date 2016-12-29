Энергосистему Крыма передали в управление оператору ЕЭС России

Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» передало управление энергосистемой Крыма системному оператору Единой энергетической системы (СО ЕЭС) России. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

«С 12 часов 00 минут 29 декабря 2016 года управление энергосистемой Крыма и Севастополя перешло системному оператору, осуществляющему централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что перед передачей проведена проверка средств диспетчерского и технологического управления, автоматизированной системы диспетчерского управления, «необходимого Черноморскому РДУ для осуществления функций ОДУ энергосистемой Крыма: замечаний нет».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.