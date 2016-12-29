СНБО Украины ввел дополнительные санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц России. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Совбеза по итогам состоявшегося заседания Совета.

Дополнительные санкции вводятся «из-за продолжающейся гибридной агрессии России против Украины».

«Применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству», – говорится в сообщении.

Также СНБО Украины ввел санкции в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному удержанию украинских граждан в России.

27 декабря вступили в силу расширенные санкции США против компаний из России и аннексированного Крыма.



