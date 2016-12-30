В Крыму выявили торговые точки, продававшие аналог «Боярышника»

Роспотребнадзор с 26 декабря проверил 39 объектов торговли аннексированного Крыма на предмет соблюдения временного запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции и уже выявил двух нарушителей. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Проверки торговых сетей по соблюдению постановления будут проводиться вплоть до момента истечения его срока, до 26 января. На данный момент по постановлению проведено 39 проверок, то есть проверено 39 объектов торговли. Запрещенный товар был выявлен на двух объектах», – сообщила агентству начальник отдела защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.

Она также рассказала, что крымское управление Роспотребнадзора открыло горячую телефонную линию для сообщений о местах продажи запрещенной продукции.

«В нашем управлении организована «горячая линия». Жители и гости Крыма могут сообщать нам не только о фактах нарушения запрета, но и о фактах незаконной реализации алкоголя. Мобильные номера телефонов опубликованы на нашем сайте», – рассказала Воронова.

30-дневный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции вступил в силу 26 декабря после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.