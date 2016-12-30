Песочная художница Ксения Симонова новую работу нарисовала снегом

Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова подарила зрителям новогоднюю работу, выполненную не в технике песочной анимации, а нарисованную снегом, сообщили 29 декабря в пресс-службе художницы.

Музыку к новому фильму, нарисованному снегом, написал музыкант из Киргизии Асхат Норузбаев.

Над новой техникой Симонова работала в течение последнего времени.

Видео пользователя Sand Artist Kseniya Simonova

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».