Россия в ответ на новые санкции США закрывает два американских учреждения в Москве – CNN

Российские власти приказали закрыть англо-американскую школу в Москве и дом отдыха в пригороде российской столицы в ответ на новые санкции США 29 декабря из-за вмешательства, вероятно, России в выборы в США, передает CNN.

По данным телеканала со ссылкой на американских чиновников, будет закрыта школа, которую посещают дети-граждане США, Великобритании и сотрудники посольства Канады. Россия также делает недоступным дом отдыха посольства США в Серебряном бору, недалеко от Москвы.

Сообщается, что закрытие этих учреждений является ответом Кремля на решение Белого дома закрыть два российских дипломатических учреждения – в Нью-Йорке и Мэриленде. Именно на набережной восточного побережья штата Мэриленд стоит рекреационный объект, на территории которого российские дипломаты играли в теннис и занимались парусным спортом. Белый дом обвинил, в частности Москву, в использовании этого объекта с целью шпионажа.

Россия отрицает обвинения и обещает ответные меры на санкции США, объявление которых может произойти уже 30 декабря.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва. В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.