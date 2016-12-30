Солевая наркомания в Крыму выходит за пределы городов

В аннексированном Крыму уже не только в городах, но и в сельских населенных пунктах начали появляться штампы с закладками наркотического вещества «соль». Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили жители Белогорского района.

«Раньше штампы были лишь в Белогорске, но на этой неделе они появились и у нас в селе. Сразу три штампа, один на магазине, один на здании клуба и один прямо на дорожном знаке. Мы очень обеспокоены ростом распространения этого наркотика, под угрозой наши дети», – сообщила корреспонденту Крым.Реалии жительница села Криничное Белогорского района.

По ее информации, в местной школе было собрано общешкольное родительское собрание, где обсудили опасность солевой наркомании и призвали информировать о всех фактах, связанных с употреблением и распространением наркотика. Директор школы попросила родителей быть внимательными к любым изменениям в поведении подростков.

Подобные сигналы поступают корреспонденту Крым.Реалии и из других сельских населенных пунктов Крыма.

Российская полиция начала задержания лиц, задействованных в развитии солевой наркомании.

К проблеме подключились и общественники. Секретарь общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галина Ломакина сообщила Крым.Реалии, что активисты движения будут добиваться скоординированной работы в деле противодействия развитию солевой наркомании в Крыму.

В Крымских городах на стенах домов, заборах, воротах все чаще можно увидеть нанесенные через трафарет зеленой и синей краской слова «соль» и адрес интернет-сайта под ним. Это так называемые закладки для «солевых» наркоманов.

«Соль» сравнительно недорогой, но очень сильнодействующий наркотик, этим он и привлекает молодежь. Действие «солевого» наркотика на человеческий организм стремительно и губительно. Если героиновые наркозависимые могут жить годами, то солевые «сгорают» за несколько месяцев. Первый орган, который поражает соль, это мозг, поэтому среди солевых наркозависимых очень высокий процент самоубийств.