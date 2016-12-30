Десять населенных пунктов Крыма остались без света из-за обрывов электросетей – МЧС

В аннексированном Крыму обрыв электросетей привел к обесточиванию 10 населенных пунктов Крыма в Кировском, Ленинском, Симферопольском, Сакском и Черноморском районах. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Крыму.

«На данный момент без электричества остаются 10 населенных пунктов, электроснабжение туда подается частично. Работает аварийная бригада РЭС в количестве 13 бригад из 30 человек», – сообщили в МЧС.

Как сообщается, электричество отсутствует в населенных пунктах Симферопольского района Родниковое, Укромное, Гвардейское.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.