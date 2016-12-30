Фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» вернули из психиатрии в СИЗО

Фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука вернули в СИЗО после прохождения психиатрической экспертизы. Об этом 30 декабря Крым.Реалии рассказала жена задержанного Анна Богачева.

По словам Богачевой, в психиатрической больнице «врачи очень внимательно относятся к пациентам, но все происходит в присутствии сотрудников ОМОНа, поэтому это можно расценивать как психологическое давление».

«Информации о состоянии здоровья Вадима Сирука и возможном выбивании показаний пока нет. Ждем, пока адвокат сможет навестить его в СИЗО и выяснить все подробности», – отметила Богачева.

По информации жены задержанного, 30 декабря она решила приехать в СИЗО, чтобы передать еду Вадиму Сируку.

«Народу нереально много. В очередь записывалась позавчера – список исчез, брат записал вчера в новый список. Ночью, люди говорят, ходили проверяли несколько раз, не порвали ли список опять. В очереди больше 60 человек, хорошо, если до вечера все успеют передать. К тому же, каждый продукт перед передачей режут/снимают упаковку/прокалывают и взвешивают. Это долго», – написала Богачева на своей странице в Фейсбуке.

12 октября в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

Вадим Сирук, торговец цветами из Ялты, фигурант ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находится в тюрьме более полугода, его арестовали 11 февраля 2016 года.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».