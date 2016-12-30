Поток людей в Крым с материковой Украины в предновогодние дни снижается – Госпогранслужба Украины

К концу года трафик на административной границе с аннексированным полуостровом по сравнению с другими месяцами увеличивается. Однако по сравнению с прошлым годом, поток людей и автомашин именно в предновогодние дни уменьшился на треть. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Если сравнивать с прошлым годом, то снизилось количество людей и транспортных средств приблизительно на треть. Если говорить за прошедшие сутки (29 декабря – КР), то в сравнении с прошлым годом, когда админграницу с Крымом почти 10 тысяч людей пересекли в обе стороны, в этом году этих людей было только около 8 тысяч», – сказал он.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.