В Ленинском районе отменили карантин по африканской чуме свиней

В Ленинском районе Крыма отменили карантин по африканской чуме свиней, который был введен в ноябре 2016 года. Соответствующий указ 30 декабря подписал российский премьер Крыма Сергей Аксенов.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на месте обнаружения трупа свиньи, расположенном в четырех километрах северо-западнее селе Песочное Ленинского района Крыма», – говорится в тексте указа.

Накануне сообщалось, что указом Аксенова от 28 декабря на территории Ленинского района Крыма установлен карантин по африканской чуме свиней.

Жителям сел Ленинского района Крыма, где в ноябре возник очаг африканской чумы свиней, выплатили порядка 4 миллионов рублей компенсации за уничтоженных животных.

В начале этого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.