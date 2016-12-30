Путин: Россия не будет высылать дипломатов США

Президент России Владимир Путин принял решение не высылать американских дипломатов из России.

«Мы никого не будем высылать», – заявил Путин, сообщает «Интерфакс».

Ранее российские агентства сообщили, что Москва объявляет 35 американских дипломатов «персона нон-грата». Это 31 сотрудник посольства США в Москве и четыре сотрудника генерального консульства в Санкт-Петербурге. Агентство ТАСС сообщало, что с таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что предложение внесено на рассмотрение президента России Владимира Путина.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва. В Белом доме заявили, что два российских дипломатических учреждения – в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, как полагают, занимались разведкой, будут закрыты.

В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.