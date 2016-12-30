В Ялте полиция перекрыла здание автовокзала

Здание автовокзала в аннексированной Ялте и верхняя платформа окружены полицией, вход перекрыт по неизвестным причинам, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Проводятся мероприятия, когда закончится, не знаем», – комментируют ситуацию сотрудники полиции.

Как сообщается, автобусы прибывают на нижнюю платформу автовокзала. Возле здания стоит машина полиции и скорой помощи.

11 апреля сообщалось, что нижние платформы ялтинского автовокзала оцепили сотрудники полиции из-за подозрительного предмета.

Прибывшая полиция эвакуировала людей и транспорт с нижней платформы автовокзала.

Представители российской полиции заявили, что на автовокзале была отработка одной из внештатных ситуаций. По словам пресс-офицера ГУВД Ялты Натальи Вербовой, «на платформе проводятся плановые учения по обнаружению и своевременному реагированию на бесхозные предметы». Федеральная служба безопасности совместно с работниками полиции отрабатывают вариант реагирования на возможные провокации.