В Симферополе открыли памятник «Народному ополчению всех времен»

В центре Симферополя 30 декабря открыли памятник «Народному ополчению всех времен», сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства Крыма.

«В самое сложное время нас всегда спасал народ, простые люди приходили на помощь страны и добивались победы. Так же это было и в 2014 году, когда простые крымчане разных конфессий и профессий вышли на улицы, чтобы поучаствовать в «справедливом процессе», – сказал российский премьер Крыма Сергей Аксенов.

Как рассказал автор проекта памятника скульптор из Белогорска Владимир Ключев, идея родилась два года назад и является народной.

«Изначально задумка памятника родилась два года назад, и я могу смело сказать – это народное детище. А идея была минимальна и проста – хотелось, чтобы он был лаконичный и простой, как краюха хлеба», – рассказал Ключев.

Высота монумента – 10,8 м, материал – альминский белый известняк. На колонне скульптор разместил медальон «Георгий Победоносец» из красного гранита, на вершине памятника – крест «Народного ополчения» времен Крымской войны (1853-1854) из нержавеющей стали. С трех сторон колоны намечено представить «ополченцев» различных эпох, с четвертой – текст с историей «ополченского» движения.

Ранее российский глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев сказал, что общая стоимость объекта составляет 20 млн рублей.

«Народное ополчение» Крыма появилось накануне аннексии полуострова. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв закон «О Народном ополчении – народной дружине республики Крым».

Российские власти Крыма безвозмездно передали «​самообороне»​ ряд зданий и помещений на полуострове.

Правозащитники не раз заявляли о причастности данного вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.