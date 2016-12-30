Украина подготовила иск к России о нарушении Договора о дружбе – Пристайко

Украина подготовила иск в международный суд к России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформ».

«Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, в котором написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», – сказал он.

По словам замминистра, Киев в течение года готовил соответствующий иск, и теперь эта подготовка закончилась.

Пристайко также заявил, что Украина не планирует разрывать данный договор, так как его наличие дает возможность продолжать судебные тяжбы с Россией.

В Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».