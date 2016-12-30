В Крыму обесточено 88 населенных пунктов

В аннексированном Крыму из-за плохих погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства энергетики Крыма.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт», – отметили в ведомстве.

Подконтрольное России МЧС Крыма ранее сообщило, что аварийные службы восстанавливают электроснабжение 37 населенных пунктов Крыма, пострадавших от непогоды.