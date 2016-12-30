Ильми Умеров включен в перечень террористов и экстремистов России

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826, сообщила в Фейсбуке дочь Умерова – Айше.

«Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов России – № 5826. Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими же назначенного штрафа за якобы админнарушение (встречу 22 сентября). Дожидаться хотя бы решения своего же суда – не, не слышали», – написала Айше Умерова.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

«Против меня в мае 2016 возбуждено надуманное уголовное дело по статье «экстремизм», пока продолжается следствие, документы еще в суд не передали – это я о презумпции невиновности… Впрочем, о чем это я?» – написал Ильми Умеров в Фейсбуке.

12 мая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.