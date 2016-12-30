Геращенко: не считаю идеи Киссинджера и Пинчука о Крыме реалистичными

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко раскритиковала предложения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и украинского олигарха Виктора Пинчука о «размене Крыма на Донбасс».

«Коллеги спрашивали об отношении к позиции Киссинджера, по размену Крыма на Донбасс. При всем уважении к выдающемуся дипломатическому прошлому Генри Киссинджера, как и при всем уважении к Виктору Пинчуку, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и России, Трампа и Путина, но забыли о ключевом – о позиции украинского народа. А народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и Россию», – написала Геращенко в Фейсбуке в пятницу, 30 декабря.

Она отметила, что не стоит недооценивать народ.

«Поэтому Киссинджеру и всем остальным, кто размышляет о будущем Украины, стоит в первую очередь учитывать этот фактор. И мы еще соберемся на YES в украинском Крыму. Нужно только в это верить и бороться, а не опускать лапки», – подытожила Геращенко.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер обещает разработать план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.

Украинский олигарх Виктор Пинчук предлагает Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией». По мнению Пинчука, которое он изложил в одноименной статье, опубликованной 29 декабря в газете The Wall Street Journal, «Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке».

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявления Пинчука «приглашением Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции».