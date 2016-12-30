Турция обещает финансовую помощь украинской армии – посол

Турция выделит 3,1 млн долларов на нужды украинской армии в 2017 году. Об этом в Твиттере написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Замечательное окончание года, подписал соглашение. Будет помощь Турции в 2017 для украинской армии 3,1 миллиона долларов. Стратегическое партнерство в действии», – сообщил посол.

Сибига отметил, что сотрудничество с Турцией в военно-промышленной сфере является ключевым приоритетом в 2017 году.

По сообщению посольства Украины в Турции, соглашение о сотрудничестве представители украинского и турецкого правительств подписали 30 декабря в Анкаре.

«Соглашение предусматривает выделение 3 миллионов долларов США на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения», – говорится в сообщении украинского посольства.

В течение последнего времени Турция начала сближение с Россией после ухудшения отношений, когда турецкие военные в ноября 2015 года сбили российский военный самолет вблизи турецко-сирийской границы. После того Россия вводила ограничения на поездки россиян и экономические санкции против Турции.