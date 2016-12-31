В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения на полуострове

Электроснабжение в аннексированном Крыму восстановили в ночь на 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС в Крыму.

«По данным Министерства топлива и энергетики Крыма в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма восстановлено», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что, в случае чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить: «101» – единый телефон спасения; «010» – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Крыму.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов.