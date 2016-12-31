Энергокомпания США заявила о возможном вмешательстве в ее работу российских хакеров

Американская энергетическая компания Burlington в штате Вермонт 30 декабря сообщила об обнаружении на одном из своих ноутбуков вредоносного кода, который, по сообщениям американских чиновников, используют российские хакеры. Об этом сообщает Burlington Free Press.

О факте обнаружения кода, который имеет отношение к российской группе хакеров под названием Grizzly Steppe, компания проинформировала Департамент внутренней безопасности США. Сообщается, что именно эта группа причастна к недавнему взлому ресурсов Демократической партии США.

По данным Burlington, вредоносный код обнаружили на ноутбуке, не подключенному к объединенной системе компании. Уже «приняты немедленные меры по изоляции ноутбука и информированию федеральных чиновников» для предотвращения других попыток проникновения.

Несмотря на то, что хакеры, скорее всего, не предприняли никаких действий для нарушения работы утилиты, американские чиновники рассматривают любое проникновение в электронную систему страны как потенциальную угрозу гражданам и экономике.

В пятницу, 30 декабря, президент России Владимир Путин не принял предложение Министерства иностранных дел своей страны и решил не высылать из России дипломатов США. «Россия оставляет за собой право на ответ, но не станет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии», – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

29 декабря в США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время американской президентской кампании, за которыми, как убеждены в Вашингтоне, стоит Москва.

В американском Белом доме заявили, что два здания, принадлежащих российским дипломатическим учреждениям, в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые, как полагают, использовались для разведовательной деятельности, будут закрыты, а 35 российских дипломатов – выдворены.