В Минюсте Украины заявили о готовности принять осужденного в России Валентина Выговского

Украинская сторона заявила о решении принять осужденного в России Валентина Выговского для дальнейшего отбывания срока наказания. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Как говорится в сообщении, решение принято на основании Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года.

«На данный момент соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд Киева с ходатайством о приведении приговора суда России, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины. После получения копии постановления суда Минюст направит в Россию информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. После этого, при наличии согласия всех сторон, пройдет передача заключенного», – сообщили в Минюсте Украины.

В ведомстве отметили, что принятие соответствующего решения стало возможным после обращения Петра Выговского (отца осужденного – КР) к Минюсту Украины от 4 апреля 2016 года с просьбой решить вопрос о передаче Валентина Выговского украинской стороне.

В конце 2015 года Валентин Выговский был осужден в России по обвинению в шпионаже к 11 годам лишения свободы. Выговский был задержан на территории аннексированного Крыма. Дело украинца засекречено, с адвоката Ильи Новикова, представляющего его интересы, взята подписка о неразглашении.

Валентин Выговский отбывает наказание в колонии в Кирово-Чепецке (Кировская область России).

Министерство иностранных дел Украины выражало протест из-за приговора. В МИД отметили, что консулы Украины почти 8 месяцев с момента ареста не имели доступа к заключенному украинцу, судебные слушания по его делу проходили в закрытом режиме, что является, по мнению министерства, «свидетельством необъективности и предвзятости рассмотрения дела».

Во внешнеполитическом ведомстве Украины называли инкриминируемые Выговскому преступления безосновательными, решение Московского областного суда – политизированным и настаивали на немедленном освобождении украинца и его возвращении в Украину.