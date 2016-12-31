В Багдаде сообщают об увеличении числа жертв в результате взрывов

В результате двух взрывов, прогремевших утром 31 декабря в Багдаде, погибло уже не менее 28 человек, примерно 54 получили ранения, сообщила полиция и медики. Об этом информирует Радіо Свобода.

В полиции уточнили, что оба взрыва были вызваны боевиками-смертниками, хотя ранее сообщалось, что один из них был следствием срабатывания заранее заложенной взрывчатки на многолюдном рынке в центре Багдада.

Подконтрольное исламистам информационное агентство Aamaq сообщило, что группировка «Исламское государство» берет на себя ответственность за атаку. Боевики также подтвердили, что оба взрыва осуществили бойцы-смертники.

Утром 31 декабря в районе Аль-Синако в центре столицы Ирака Багдада прогремело два взрыва. Они произошли неподалеку магазинов на рынке в то время, когда там собралось много людей. Власти сразу сообщили о двух десятках погибших и значительном количестве раненых.

Взрывы в Ираке с гибелью гражданских случаются довольно часто. Обычно виновниками атак являются боевики экстремистской группировки «Исламское государство». Группировка потеряла большую часть ранее контролируемых с 2014 года территорий в северной и западной частях Ирака и сейчас находится под осадой иракских сил при поддержке США в северном городе Мосул, последнем крупном очаге группировки в стране.