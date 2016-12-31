В сафари-парке «Тайган» прошел новогодний праздник для львов

Накануне празднования Нового года в сафари-парке «Тайган» прошло торжество для львов. Об этом 31 декабря сообщает корреспондент Крым.Релии.

«Я решил, что львы сафари-парка «Тайган» тоже заслуживают на праздник и пиршество на Новый год. Пусть они не разделяют наших праздничных чувств по случаю этого праздника, но зато порадуются выходу в открытое сафари и обильному угощению», – рассказал хозяин парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Специально для львов в сафари была установлена наряженная елка, под которой львов ждал ящик окороков и куски свежей конины.

Олег Зубков выпустил животных из зимних вольеров. Небольшая часть львов присоединилась к пиршеству, остальные – пошли гулять по просторам 20 гектар саванны. К мероприятию также присоединился вожак всех прайдов – лев по прозвищу Рыжик.

«Праздник удался. Львы хорошо провели время и даже никто не подрался. Позже мы со старшим кипером Леокадией загнали львов назад в зимние вольеры», – отметил Олег Зубков.

Накнуне в сафари-парке прошел «новогодний утренник» для подрастающих львят и тигрят.