В Крыму задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве с земучастками

В Крыму задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве с «безвозмездным» выделением земельных участков. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Крыма.

В ведомстве отметили, что «злоумышленник разработал незаконную схему, которая заключалась в распространении заведомо недостоверной информации о возможности безвозмездного получения гражданами земельных участков. Для этого гражданам предлагалось вступить в дачный кооператив».

«С июня 2014 по декабрь 2015 года, под предлогом безвозмездного выделения участникам кооператива земельных участков, злоумышленник получил от 500 граждан более 26 млн. рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса России (мошенничество). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.